Юрій Барабаш набув повноважень судді Конституційного Суду України

15:48, 24 вересня 2025
Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Олександр Петришин вручив Юрію Барабашу мантію, нагрудний знак та службове посвідчення судді КСУ.
Юрій Барабаш набув повноважень судді Конституційного Суду України
Фото: КСУ
У Конституційному Суді України 24 вересня відбулося спеціальне пленарне засідання, на якому пройшла урочиста церемонія складення присяги новопризначеним суддею Суду Юрієм Барабашем.

Текст присяги суддя засвідчив власним підписом.

Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Олександр Петришин вручив Юрію Барабашу мантію, нагрудний знак та службове посвідчення судді Конституційного Суду України.

Від імені Конституційного Суду України Олександр Петришин привітав Юрія Барабаша з набуттям повноважень судді:

 «Це особлива подія, що знаменує новий етап у вашому професійному житті та водночас відкриває нові горизонти служіння державі й суспільству. Ви долучаєтесь до інституції, яка є охоронцем Конституції України, утверджує демократичні цінності, забезпечує верховенство права, захист прав і свобод людини. Відтепер на Вас покладається почесна та надзвичайно відповідальна місія. Нехай Ваша діяльність у складі Суду сприятиме утвердженню конституційних цінностей, захисту прав людини та подальшому зміцненню демократичних засад нашої держави», – наголосив він.

Із вітальними промовами до присутніх звернулися Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський, Голова Ради суддів України Богдан Моніч. Вони, зокрема, наголосили на процедурі добору суддів, яка нині відбувається на основі відкритого конкурсу, що посилює довіру суспільства до Суду.

У церемонії складення присяги також взяли участь Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник, Постійний Представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін, Голова Асоціації суддів Конституційного Суду України Сергій Вдовіченко та інші посадові особи, представники органів державної влади, наукової спільноти, медіа.

Як писала «Судово-юридична газета», Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду.

суддя КСУ

