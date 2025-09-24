Юрий Барабаш вступил в полномочия судьи Конституционного Суда Украины

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин вручил Юрию Барабашу мантию, нагрудный знак и служебное удостоверение судьи КСУ.

Фото: КСУ

В Конституционном Суде Украины 24 сентября состоялось специальное пленарное заседание, на котором прошла торжественная церемония принесения присяги новоназначенным судьей Суда Юрием Барабашем.

Текст присяги судья засвидетельствовал собственной подписью.

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин вручил Юрию Барабашу мантию, нагрудный знак и служебное удостоверение судьи Конституционного Суда Украины.

От имени Конституционного Суда Украины Александр Петришин поздравил Юрия Барабаша с вступлением в полномочия судьи:

«Это особое событие, которое знаменует новый этап в вашей профессиональной жизни и одновременно открывает новые горизонты служения государству и обществу. Вы присоединяетесь к институции, которая является хранителем Конституции Украины, утверждает демократические ценности, обеспечивает верховенство права, защиту прав и свобод человека. Отныне на вас возлагается почетная и чрезвычайно ответственная миссия. Пусть ваша деятельность в составе Суда будет способствовать утверждению конституционных ценностей, защите прав человека и дальнейшему укреплению демократических основ нашего государства», – подчеркнул он.

С приветственными речами к присутствующим обратились Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский, Председатель Совета судей Украины Богдан Монич. Они, в частности, отметили процедуру отбора судей, которая в настоящее время проводится на основе открытого конкурса, что усиливает доверие общества к Суду.

В церемонии принесения присяги также приняли участие Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник, Постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин, Председатель Ассоциации судей Конституционного Суда Украины Сергей Вдовиченко и другие должностные лица, представители органов государственной власти, научного сообщества, СМИ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного суда.

