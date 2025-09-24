Практика судов
  1. Суд инфо

Юрий Барабаш вступил в полномочия судьи Конституционного Суда Украины

15:48, 24 сентября 2025
Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин вручил Юрию Барабашу мантию, нагрудный знак и служебное удостоверение судьи КСУ.
Юрий Барабаш вступил в полномочия судьи Конституционного Суда Украины
Фото: КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины 24 сентября состоялось специальное пленарное заседание, на котором прошла торжественная церемония принесения присяги новоназначенным судьей Суда Юрием Барабашем.

Текст присяги судья засвидетельствовал собственной подписью.

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин вручил Юрию Барабашу мантию, нагрудный знак и служебное удостоверение судьи Конституционного Суда Украины.

От имени Конституционного Суда Украины Александр Петришин поздравил Юрия Барабаша с вступлением в полномочия судьи:

«Это особое событие, которое знаменует новый этап в вашей профессиональной жизни и одновременно открывает новые горизонты служения государству и обществу. Вы присоединяетесь к институции, которая является хранителем Конституции Украины, утверждает демократические ценности, обеспечивает верховенство права, защиту прав и свобод человека. Отныне на вас возлагается почетная и чрезвычайно ответственная миссия. Пусть ваша деятельность в составе Суда будет способствовать утверждению конституционных ценностей, защите прав человека и дальнейшему укреплению демократических основ нашего государства», – подчеркнул он.

С приветственными речами к присутствующим обратились Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский, Председатель Совета судей Украины Богдан Монич. Они, в частности, отметили процедуру отбора судей, которая в настоящее время проводится на основе открытого конкурса, что усиливает доверие общества к Суду.

В церемонии принесения присяги также приняли участие Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник, Постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин, Председатель Ассоциации судей Конституционного Суда Украины Сергей Вдовиченко и другие должностные лица, представители органов государственной власти, научного сообщества, СМИ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного суда.

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду