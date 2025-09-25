Одна суддя не підтвердила відповідності займаній посаді — ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 25 вересня було ухвалено одне рішення.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії визначилися результати кваліфікаційного оцінювання судді Окружного адміністративного суду міста Києва Маруліної Любові Олександрівни на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 25 вересня ухвалено таке рішення:

Маруліна Любов Олександрівна - 612,875 - Не підтвердила відповідності займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення із займаної посади.

Також ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

