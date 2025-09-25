Одна судья не подтвердила соответствия занимаемой должности — ВККС

Практика судов
21:25, 25 сентября 2025
По результатам квалификационного оценивания Комиссией 25 сентября было принято одно решение.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии были определены результаты квалификационного оценивания судьи Окружного административного суда города Киева Марулиной Любови Александровны на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 25 сентября принято следующее решение:

Марулина Любовь Александровна — 612,875 — Не подтвердила соответствия занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от занимаемой должности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США.

Также ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

