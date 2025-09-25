Одна судья не подтвердила соответствия занимаемой должности — ВККС

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 25 сентября было принято одно решение.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии были определены результаты квалификационного оценивания судьи Окружного административного суда города Киева Марулиной Любови Александровны на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 25 сентября принято следующее решение:

Марулина Любовь Александровна — 612,875 — Не подтвердила соответствия занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от занимаемой должности.

