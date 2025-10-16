ВККС оцінила відповідність суддів займаним посадам

Рішення ухвалено щодо двох суддів, для однієї оголошено перерву.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України на пленарному засіданні розглянула питання відповідності суддів місцевих та апеляційних судів займаним посадам.

За підсумками засідання Комісія ухвалила такі рішення:

- щодо Олени Валеріївни Патратій (Окружний адміністративний суд міста Києва) оголошено перерву в розгляді питання;

- Юлія Андріївна Мамченко (Рівненський апеляційний господарський суд) визнана такою, що відповідає займаній посаді.

