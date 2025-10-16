ВККС оценила соответствие судей занимаемым должностям

Высшая квалификационная комиссия судей Украины на пленарном заседании рассмотрела вопрос соответствия судей местных и апелляционных судов занимаемым должностям.
По итогам заседания Комиссия приняла следующие решения:
- в отношении Елены Валерьевны Патратий (Окружной административный суд города Киева) объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;
- Юлия Андреевна Мамченко (Ровенский апелляционный хозяйственный суд) признана соответствующей занимаемой должности.
Фото: ВККС
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.