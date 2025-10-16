ВККС оценила соответствие судей занимаемым должностям

Решение принято в отношении двух судей, для одной объявлен перерыв.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины на пленарном заседании рассмотрела вопрос соответствия судей местных и апелляционных судов занимаемым должностям.

По итогам заседания Комиссия приняла следующие решения:

- в отношении Елены Валерьевны Патратий (Окружной административный суд города Киева) объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

- Юлия Андреевна Мамченко (Ровенский апелляционный хозяйственный суд) признана соответствующей занимаемой должности.

