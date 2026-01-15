ВККС розпочала співбесіди з кандидатами до Харківського апеляційного суду

62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді — ВККС.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 13 січня Комісією ухвалено такі рішення:

Алтухов Андрій Васильович - Оголошено перерву в розгляді питання

Бобко Тетяна Валеріївна - 728,5 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гайдар Ірина Олександрівна - 733,45 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Щодо Бароніна Дениса Борисовича колегія задовольнила заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Луганського Володимира Івановича про самовідвід.

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

