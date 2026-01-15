ВККС начала собеседования с кандидатами в Харьковский апелляционный суд

62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде — ВККС.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 13 января Комиссией приняты следующие решения:

Алтухов Андрей Васильевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Бобко Татьяна Валерьевна — 728,5 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Гайдар Ирина Александровна — 733,45 балла — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Относительно Баронина Дениса Борисовича коллегия удовлетворила заявление члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Луганского Владимира Ивановича о самоотводе.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

