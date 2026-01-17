ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

  1. Суд інфо

08:30, 17 січня 2026
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду , має подати до Комісії свої документи.
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила про розгляд питання відрядження суддів до 4 судів, який відбуватиметься 11 лютого о 10:00 у приміщенні ВККС. 

Зокрема, ВККС розгляне відрядження суддів:

  • до Великомихайлівського районного суду Одеської області – 1 судді;
  • до Житомирського районного суду Житомирської області – 3 суддів;
  • до Ірпінського міського суду Київської області – 1 судді;
  • до Подільського районного суду міста Києва – 6 суддів.

Зазначається, що суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду , має подати до Комісії свої документи.

