ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда
08:30, 17 января 2026
Судья, который имеет намерение быть откомандированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила о рассмотрении вопроса командировки судей в 4 суда, которое будет проходить 11 февраля в 10:00 в помещении ВККС.
В частности, ВККС рассмотрит командировку судей:
в Великомихайловский районный суд Одесской области – 1 судьи;
в Житомирский районный суд Житомирской области – 3 судей;
в Ирпенский городской суд Киевской области – 1 судьи;
в Подольский районный суд города Киева – 6 судей.
Отмечается, что судья, который имеет намерение быть откомандированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
