ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда

08:30, 17 января 2026
Судья, который имеет намерение быть откомандированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила о рассмотрении вопроса командировки судей в 4 суда, которое будет проходить 11 февраля в 10:00 в помещении ВККС.

В частности, ВККС рассмотрит командировку судей:

в Великомихайловский районный суд Одесской области – 1 судьи;

в Житомирский районный суд Житомирской области – 3 судей;

в Ирпенский городской суд Киевской области – 1 судьи;

в Подольский районный суд города Киева – 6 судей.

ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

