ВККС рекомендувала призначити на посаду одну суддю

Комісія ухвалила рішення рекомендувати Віту Левчук для призначення на посаду судді Костопільського райсуду Рівненської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 19 січня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посаду одну суддю.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

У зв’язку з підтвердженням здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, вважається такою, що підтвердила відповідність займаній посаді одна суддя. Комісія ухвалила рішення рекомендувати Левчук Віту Віталіївну для призначення на посаду судді Костопільського районного суду Рівненської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.