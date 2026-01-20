ВККС рекомендовала назначить на должность одного судью

Комиссия приняла решение рекомендовать Виту Левчук для назначения на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 19 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе был рассмотрен вопрос о рекомендации для назначения на должность одного судьи.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

В связи с подтверждением способности осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции, соответствие занимаемой должности подтвердила одна судья. Комиссия приняла решение рекомендовать Левчук Виту Витальевну для назначения на должность судьи Костопольского районного суда Ровенской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.