Конкурс до Одеського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС оприлюднила результати співбесід кандидатів на посади суддів Одеського апеляційного суду.

Фото: ВККС

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Бугрименко Валентин Володимирович - 704 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Тавлуй Олена Вікторівна - 717,3 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Цехан Дмитро Миколайович - оголошено перерву у розгляді питання;

Хайдарова Інна Олексіївна - 417,24 (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 17 кандидатами: 3 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 8 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

