  1. Суд инфо

Конкурс в Одесский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

15:24, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС обнародовала результаты собеседований кандидатов на должности судей Одесского апелляционного суда.
Конкурс в Одесский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
Фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты такие решения:

Бугрименко Валентин Владимирович — 704 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Тавлуй Елена Викторовна — 717,3 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Цехан Дмитрий Николаевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Хайдарова Инна Алексеевна — 417,24 (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 17 кандидатами: 3 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 8 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Одесса Высшая квалификационная комиссия судей Украины конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]