Конкурс в Одесский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС обнародовала результаты собеседований кандидатов на должности судей Одесского апелляционного суда.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты такие решения:

Бугрименко Валентин Владимирович — 704 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Тавлуй Елена Викторовна — 717,3 (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Цехан Дмитрий Николаевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Хайдарова Инна Алексеевна — 417,24 (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 17 кандидатами: 3 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 8 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

