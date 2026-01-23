Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: ВККС розпочала співбесіди з кандидатами

ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів до Миколаївського апеляційного суду.

Фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Глубоченко Сергій Михайлович - відкладено розгляд питання;

Токарєв Артем Геннадійович - 691,9 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Черевко Сергій Павлович - відкладено розгляд питання;

Томашевський Олександр Олександрович - 682,24 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Уманська Ольга Вікторівна - 722,73 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Як відомо, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.