Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: ВККС розпочала співбесіди з кандидатами

12:24, 23 січня 2026
ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів до Миколаївського апеляційного суду.
Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: ВККС розпочала співбесіди з кандидатами
Фото: ВККС
На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Глубоченко Сергій Михайлович - відкладено розгляд питання;

Токарєв Артем Геннадійович - 691,9 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Черевко Сергій Павлович - відкладено розгляд питання;

Томашевський Олександр Олександрович - 682,24 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Уманська Ольга Вікторівна - 722,73 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Як відомо, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

суд суддя ВККС кваліфікаційне оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкурс

