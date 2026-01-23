  1. Суд инфо

Конкурс в Николаевский апелляционный суд: ВККС начала собеседования с кандидатами

12:24, 23 января 2026
ВККС определила результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов в Николаевский апелляционный суд.
Фото: ВККС
Фото: ВККС
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Николаевском апелляционном суде.

Так, по результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Глубоченко Сергей Михайлович — отложено рассмотрение вопроса;

Токарев Артем Геннадьевич — 691,9 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Черевко Сергей Павлович — отложено рассмотрение вопроса;

Томашевский Александр Александрович — 682,24 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Уманская Ольга Викторовна — 722,73 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Как известно, 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.

суд судья ВККС квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины конкурс

