Конкурс в Николаевский апелляционный суд: ВККС начала собеседования с кандидатами

ВККС определила результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов в Николаевский апелляционный суд.

Фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Николаевском апелляционном суде.

Так, по результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Глубоченко Сергей Михайлович — отложено рассмотрение вопроса;

Токарев Артем Геннадьевич — 691,9 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Черевко Сергей Павлович — отложено рассмотрение вопроса;

Томашевский Александр Александрович — 682,24 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Уманская Ольга Викторовна — 722,73 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Как известно, 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.