У КЦС ВС обговорили стан здійснення правосуддя у цивільній спеціалізації у 2025 році

Збільшення кількості справ супроводжується зростанням залишків нерозглянутих апеляційними судами справ через кадрові проблеми.

Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Марина Червинська, секретарі судових палат КЦС ВС Дмитро Луспеник, Андрій Зайцев та Ірина Фаловська і заступник керівника Апарату ВС – керівник секретаріату КЦС ВС Олена Грицик поінформували про результати роботи судів цивільної юрисдикції, зокрема КЦС ВС, на зборах суддів, присвячених підбиттю підсумків за минулий рік. Про це інформує Верховний Суд.

Марина Червинська повідомила, що показники надходження і розгляду справ місцевими та апеляційними судами цивільної юрисдикції порівняно з 2024 роком зросли. При цьому залишки нерозглянутих апеляційними судами справ збільшилися майже на 6 тис. справ, що, очевидно, зумовлено кадровими проблемами.

Також вона поінформувала, що на розгляді КЦС ВС у 2025 році перебувало 25 593 процесуальних звернення і справи, розглянуто 17 240 справ, залишилося нерозглянутими 7 536 звернень і справ. Середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді з розрахунку на одного суддю КЦС ВС у 2025 році становила 883. А середня кількість розглянутих справ і матеріалів – 595.

Минулого року КЦС ВС розглянув по суті найбільше процесуальних звернень і справ порівняно з іншими касаційними судами у складі ВС – 6 614.

Голова КЦС ВС також розповіла про розгляд справ об’єднаною палатою КЦС ВС. Вона зазначила, що порівняно з 2024 роком зменшилася кількість як повернутих, так і розглянутих справ з ухваленням постанов. За результатами розгляду справ у 15 випадках ОП КЦС ВС відступила від висновків колегії суддів, у шести – відмовила у відступі, у трьох справах змінено мотиви судових рішень.

Марина Червинська повідомила про розгляд упродовж минулого року в КЦС ВС справ за окремими категоріями. Звернула увагу, що у 2025 році порівняно з 2024 роком зменшилася кількість розглянутих справ за апеляційними скаргами щодо рішень третейських судів і міжнародного комерційного арбітражу.

Також голова КЦС ВС зазначила, що у 2025 році було підготовлено та оприлюднено 20 оглядів судової практики КЦС ВС, а судді надавали методичну допомогу судам першої та апеляційної інстанцій.

Секретар Пленуму ВС, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник поінформував про діяльність судової палати у 2025 року. На розгляді палати в минулому році перебувало 7 585 справ і матеріалів. Це на 8,2 % менше, ніж у попередньому.

Минулого року 44 % справ було розглянуто до відкриття касаційного провадження. У 2024 році цей показник становив 40 %, і його зростання свідчить про ефективніше застосування касаційних фільтрів з урахуванням відомого Рішення КСУ щодо касаційних фільтрів. Судді Першої судової палати відкрили провадження у 35 % справ (це на 3 % менше, ніж у 2024 році).

Доповідач зазначив про певне зменшення кількості розглянутих справ протягом минулого року. Водночас він звернув увагу на велику кількість справ, що призначалися до розгляду колегією у складі п’яти суддів, і при цьому колегія суддів залишила попередні судові рішення без змін. За його словами, доцільніше, щоб такі справи розглядала колегія у складі трьох суддів, натомість колегія у складі п’яти суддів могла б розглянути інші справи, що дало б змогу зменшити залишки нерозглянутих справ.

Дмитро Луспеник зауважив, що лише в 11 % випадків справи направлялися на новий розгляд, що свідчить про позитивну тенденцію, а середньомісячне надходження на одного суддю палати минулого року становило 55 справ (у 2024 році – 61 справу).

Він звернув увагу, що протягом 2025-го судді палати передали лише дві справи на розгляд ВП ВС. Доповідач пояснив, що судді намагаються обговорити питання, які в них виникають, усередині палати, послухати думки інших суддів, звертаються із запитами до Науково-консультативної ради при ВС, звертають увагу на подібні кейси ВП ВС з тим, щоб не завантажувати ВП ВС тощо.

Крім того, він поінформував, що КЦС ВС, у роботі якого активну участь беруть судді судової палати, запроваджує підготовку щомісячних оглядів практики суду у справах, у яких скасовані рішення апеляційних судів. Готується перший такий огляд за січень 2026 року.

Також Дмитро Луспеник зазначив, що судді палати у 2025 році провели «кущові» семінари для суддів першої та апеляційної інстанцій з виїздом у регіони в Чернівцях, Дніпрі, Львові, Кропивницькому і Харкові. Цього року планується провести такі семінари, зокрема, у Вінницькому та Дніпровському апеляційних судах, від яких надійшли відповідні запити.

Секретар Другої судової палати КЦС ВС Андрій Зайцев зазначив, що на початок 2025 року в палаті був доволі вагомий вхідний залишок справ, що зумовлено надмірним навантаженням на суддів касаційного суду. Така ситуація потребувала додаткових мобілізаційних зусиль суддів для зменшення такого залишку до кінця 2025 року.

Секретар палати зазначив, що 54 % справ, які перебували на розгляді суддів, розглянуті до відкриття провадження. У 25 % таких випадків скаргу було повернуто, у 76 % випадків – відмовлено у відкритті провадження. Водночас такі скарги збільшують навантаження на суд. Судді палати минулого року постановили 2662 ухвали до відкриття провадження у справі, що на 4 % менше від кількості ухвал про відмову у відкритті провадження. 65 % справ було призначено до розгляду у складі колегії з п’яти суддів.

За результатами перегляду справ після відкриття провадження 23 % справ було залишено без змін, у 58 % справ – скасовано попереднє рішення, у 19 % – змінено. Ці цифри демонструють актуальність проблеми якості судових рішень, що ухвалюються судами нижчих інстанцій. Адже незмінним залишилося фактично лише кожне четверте рішення, натомість більш ніж половина судових рішень була скасована, а близько однієї п’ятої частини – змінена. Ці показники доповідач охарактеризував як доволі тривожні.

Також Андрій Зайцев поінформував, що до ВП ВС у 2025 році судді другої палати передали 30 справ, що становить 64 % від загальної кількості справ, переданих колегіями суддів КЦС ВС.

Секретар третьої судової палати КЦС ВС Ірина Фаловська зазначила, що минулий рік був для суддів не менш напруженим, ніж попередні. Майже незмінним з 2024 року було надходження касаційних скарг (цей показник становив 5973), вхідний залишок – 3122 касаційні скарги, справ та матеріалів.

Ірина Фаловська поінформувала, що із понад 9 тис. матеріалів, що перебували на розгляді палати у звітному році, майже 40 % розглянуто до відкриття провадження у справі. У 2025 році судді палати постановили 2271 ухвалу про відкриття провадження у справах. Це на 14 % менше, ніж ухвал про відмову у відкритті провадження (2636 ухвал).

У більшості випадків відмови у відкритті провадження були з підстав малозначності справи або через необґрунтованість касаційної скарги. Тобто ефективно застосовувалися надані законодавцем механізми процесуальних фільтрів, а також судді ще на стадії відкриття касаційного провадження ретельно вивчали касаційні скарги на предмет їх обґрунтованості.

Загалом судді палати у 2025 році розглянули 5255 справ і касаційних скарг, що на 387 менше, ніж у попередньому звітному періоді (5642). Це пов’язано з тим, що вісім місяців палата працювала у складі дев’яти суддів.

Ірина Фаловська відзначила, що в 2025 році палата активно застосовувала такий процесуальний інститут, як постановлення окремої ухвали. Зокрема, нещодавно Міністерство соціальної політики України поінформувало ВС, що за наслідками розгляду однієї з таких ухвал у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо державної підтримки сімей з особами з інвалідністю. За наслідками іншої окремої ухвали відкрито кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітній дитині.

З передбачених процесуальним законом підстав на розгляд ВП ВС судді Третьої судової палати КЦС ВС у минулому році передали 13 справ.

Також Ірина Фаловська зазначила, що, крім процесуальної діяльності, судді Третьої судової палати займають активну позицію з висвітлення актуальних питань судової практики в медіа, на різноманітних правових майданчиках, здійснюють активну викладацьку, просвітницьку діяльність та беруть участь у численних заходах і робочих групах.

Заступник керівника Апарату ВС – керівник секретаріату КЦС ВС Олена Грицик поінформувала про підсумки роботи секретаріату за 2024 рік. Зокрема, зазначила, що протягом звітного періоду здійснено організаційне забезпечення діяльності суддів та судового процесу в запланованих обсягах.

За минулий рік, поінформувала вона, у КЦС ВС своєчасно опрацьовано понад 119 тис. касаційних скарг, справ та інших процесуальних документів. У 2024–2025 роках відбулося відчутне зниження кількості поштових повідомлень: велика кількість документів тепер автоматично доставляється до електронних кабінетів учасників справ. Водночас особливо у 2024–2025 роках спостерігається стабільне зростання документів загального діловодства.

Керівник секретаріату відзначила суттєве зменшення поштових витрат за останні п’ять років: з понад 8,5 млн грн у 2021 році — до менш ніж 4,8 млн у 2025-му. Найвідчутніше скорочення витрат відбулося у 2025 році, що свідчить про ефективність впровадження електронних сервісів та оптимізацію процесів, а також значну економію коштів на поштові відправлення.

Крім того, на зборах проголосували за обмеження строку перебування суддів у складі об’єднаної палати КЦС ВС трьома роками та змінили склад робочої групи щодо утворення судових палат із розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів Касаційного цивільного суду.

