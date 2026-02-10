В КГС ВС обсудили состояние осуществления правосудия в гражданской специализации в 2025 году

Увеличение количества дел сопровождается ростом остатков нерассмотренных апелляционными судами дел из-за кадровых проблем.

Председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Марина Червинская, секретари судебных палат КГС ВС Дмитрий Луспеник, Андрей Зайцев и Ирина Фаловская и заместитель руководителя Аппарата ВС – руководитель секретариата КГС ВС Елена Грицик проинформировали о результатах работы судов гражданской юрисдикции, в частности КГС ВС, на собрании судей, посвященном подведению итогов за прошлый год. Об этом сообщает Верховный Суд.

Марина Червинская сообщила, что показатели поступления и рассмотрения дел местными и апелляционными судами гражданской юрисдикции по сравнению с 2024 годом выросли. При этом остатки нерассмотренных апелляционными судами дел увеличились почти на 6 тыс. дел, что, очевидно, обусловлено кадровыми проблемами.

Также она проинформировала, что на рассмотрении КГС ВС в 2025 году находилось 25 593 процессуальных обращения и дела, рассмотрено 17 240 дел, осталось нерассмотренными 7 536 обращений и дел. Среднее количество дел и материалов, находившихся на рассмотрении в расчете на одного судью КГС ВС в 2025 году, составляло 883. А среднее количество рассмотренных дел и материалов – 595.

В прошлом году КГС ВС рассмотрел по существу наибольшее количество процессуальных обращений и дел по сравнению с другими кассационными судами в составе ВС – 6 614.

Председатель КГС ВС также рассказала о рассмотрении дел объединенной палатой КГС ВС. Она отметила, что по сравнению с 2024 годом уменьшилось количество как возвращенных, так и рассмотренных дел с вынесением постановлений. По результатам рассмотрения дел в 15 случаях ОП КГС ВС отступила от выводов коллегии судей, в шести – отказала в отступлении, в трех делах изменены мотивы судебных решений.

Марина Червинская сообщила о рассмотрении в течение прошлого года в КГС ВС дел по отдельным категориям. Обратила внимание, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом уменьшилось количество рассмотренных дел по апелляционным жалобам на решения третейских судов и международного коммерческого арбитража.

Также председатель КГС ВС отметила, что в 2025 году было подготовлено и обнародовано 20 обзоров судебной практики КГС ВС, а судьи оказывали методическую помощь судам первой и апелляционной инстанций.

Секретарь Пленума ВС, секретарь Первой судебной палаты КГС ВС Дмитрий Луспеник проинформировал о деятельности судебной палаты в 2025 году. На рассмотрении палаты в прошлом году находилось 7 585 дел и материалов. Это на 8,2 % меньше, чем в предыдущем.

В прошлом году 44 % дел было рассмотрено до открытия кассационного производства. В 2024 году этот показатель составлял 40 %, и его рост свидетельствует о более эффективном применении кассационных фильтров с учетом известного Решения КСУ относительно кассационных фильтров. Судьи Первой судебной палаты открыли производство в 35 % дел (это на 3 % меньше, чем в 2024 году).

Докладчик отметил определенное уменьшение количества рассмотренных дел в течение прошлого года. В то же время он обратил внимание на большое количество дел, которые назначались к рассмотрению коллегией в составе пяти судей, и при этом коллегия судей оставляла предыдущие судебные решения без изменений. По его словам, целесообразнее, чтобы такие дела рассматривала коллегия в составе трех судей, тогда как коллегия в составе пяти судей могла бы рассмотреть другие дела, что дало бы возможность уменьшить остатки нерассмотренных дел.

Дмитрий Луспеник отметил, что лишь в 11 % случаев дела направлялись на новое рассмотрение, что свидетельствует о положительной тенденции, а среднемесячное поступление на одного судью палаты в прошлом году составляло 55 дел (в 2024 году – 61 дело).

Он обратил внимание, что в течение 2025 года судьи палаты передали лишь два дела на рассмотрение БП ВС. Докладчик пояснил, что судьи стараются обсуждать вопросы, которые у них возникают, внутри палаты, выслушивать мнения других судей, обращаются с запросами в Научно-консультативный совет при ВС, обращают внимание на подобные кейсы БП ВС с тем, чтобы не загружать БП ВС и т. п.

Кроме того, он проинформировал, что КГС ВС, в работе которого активное участие принимают судьи судебной палаты, внедряет подготовку ежемесячных обзоров практики суда по делам, в которых отменены решения апелляционных судов. Готовится первый такой обзор за январь 2026 года.

Также Дмитрий Луспеник отметил, что судьи палаты в 2025 году провели «кустовые» семинары для судей первой и апелляционной инстанций с выездом в регионы в Черновцах, Днепре, Львове, Кропивницком и Харькове. В этом году планируется провести такие семинары, в частности, в Винницком и Днепровском апелляционных судах, от которых поступили соответствующие запросы.

Секретарь Второй судебной палаты КГС ВС Андрей Зайцев отметил, что на начало 2025 года в палате имелся довольно весомый входной остаток дел, что обусловлено чрезмерной нагрузкой на судей кассационного суда. Такая ситуация требовала дополнительных мобилизационных усилий судей для уменьшения такого остатка к концу 2025 года.

Секретарь палаты отметил, что 54 % дел, находившихся на рассмотрении судей, рассмотрены до открытия производства. В 25 % таких случаев жалоба была возвращена, в 76 % случаев – отказано в открытии производства. В то же время такие жалобы увеличивают нагрузку на суд. Судьи палаты в прошлом году вынесли 2662 определения до открытия производства по делу, что на 4 % меньше количества определений об отказе в открытии производства. 65 % дел было назначено к рассмотрению в составе коллегии из пяти судей.

По результатам пересмотра дел после открытия производства 23 % дел было оставлено без изменений, в 58 % дел – отменено предыдущее решение, в 19 % – изменено. Эти цифры демонстрируют актуальность проблемы качества судебных решений, принимаемых судами нижестоящих инстанций. Ведь неизменным осталось фактически лишь каждое четвертое решение, тогда как более половины судебных решений было отменено, а около одной пятой части – изменено. Эти показатели докладчик охарактеризовал как довольно тревожные.

Также Андрей Зайцев проинформировал, что в БП ВС в 2025 году судьи второй палаты передали 30 дел, что составляет 64 % от общего количества дел, переданных коллегиями судей КГС ВС.

Секретарь Третьей судебной палаты КГС ВС Ирина Фаловская отметила, что прошлый год был для судей не менее напряженным, чем предыдущие. Почти неизменным с 2024 года было поступление кассационных жалоб (этот показатель составлял 5973), входной остаток – 3122 кассационные жалобы, дела и материалы.

Ирина Фаловская проинформировала, что из более чем 9 тыс. материалов, находившихся на рассмотрении палаты в отчетном году, почти 40 % рассмотрено до открытия производства по делу. В 2025 году судьи палаты вынесли 2271 определение об открытии производства по делам. Это на 14 % меньше, чем определений об отказе в открытии производства (2636 определений).

В большинстве случаев отказы в открытии производства были по основаниям малозначительности дела или из-за необоснованности кассационной жалобы. То есть эффективно применялись предоставленные законодателем механизмы процессуальных фильтров, а также судьи еще на стадии открытия кассационного производства тщательно изучали кассационные жалобы на предмет их обоснованности.

В целом судьи палаты в 2025 году рассмотрели 5255 дел и кассационных жалоб, что на 387 меньше, чем в предыдущем отчетном периоде (5642). Это связано с тем, что восемь месяцев палата работала в составе девяти судей.

Ирина Фаловская отметила, что в 2025 году палата активно применяла такой процессуальный институт, как вынесение отдельного определения. В частности, недавно Министерство социальной политики Украины проинформировало ВС, что по результатам рассмотрения одного из таких определений в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о государственной поддержке семей с лицами с инвалидностью. По результатам другого отдельного определения открыто уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку.

Из предусмотренных процессуальным законом оснований на рассмотрение БП ВС судьи Третьей судебной палаты КГС ВС в прошлом году передали 13 дел.

Также Ирина Фаловская отметила, что, кроме процессуальной деятельности, судьи Третьей судебной палаты занимают активную позицию по освещению актуальных вопросов судебной практики в медиа, на различных правовых площадках, осуществляют активную преподавательскую, просветительскую деятельность и принимают участие в многочисленных мероприятиях и рабочих группах.

Заместитель руководителя Аппарата ВС – руководитель секретариата КГС ВС Елена Грицик проинформировала об итогах работы секретариата за 2024 год. В частности, отметила, что в течение отчетного периода осуществлено организационное обеспечение деятельности судей и судебного процесса в запланированных объемах.

За прошлый год, сообщила она, в КГС ВС своевременно обработано более 119 тыс. кассационных жалоб, дел и других процессуальных документов. В 2024–2025 годах произошло ощутимое снижение количества почтовых отправлений: большое количество документов теперь автоматически доставляется в электронные кабинеты участников дел. В то же время особенно в 2024–2025 годах наблюдается стабильный рост документов общего делопроизводства.

Руководитель секретариата отметила существенное уменьшение почтовых расходов за последние пять лет: с более чем 8,5 млн грн в 2021 году — до менее чем 4,8 млн в 2025-м. Наиболее ощутимое сокращение расходов произошло в 2025 году, что свидетельствует об эффективности внедрения электронных сервисов и оптимизации процессов, а также значительной экономии средств на почтовые отправления.

Кроме того, на собрании проголосовали за ограничение срока пребывания судей в составе объединенной палаты КГС ВС тремя годами и изменили состав рабочей группы по созданию судебных палат по рассмотрению отдельных категорий дел с учетом специализации судей Кассационного гражданского суда.

