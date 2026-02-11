ВККС рекомендує відрядити суддю Олену Лещенко до Подільського райсуду Києва

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді строком на один рік.

В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 11 лютого розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олени Василівни до Подільського районного суду міста Києва.

Додамо, ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя.

