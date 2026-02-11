ВККС рекомендует командировать судью Елену Лещенко в Подольский райсуд Киева
На заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей 11 февраля рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.
В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Новомиргородского районного суда Кировоградской области Лещенко Елены Васильевны в Подольский районный суд города Киева.
Добавим, ВККС рекомендует командировать двух судей в Александровский райсуд Запорожья.
