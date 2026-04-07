Конкурси до СОАС та СААС: результати тестування знань з історії української державності

Перший етап конкурсу завершено — оприлюднено кодовані результати кандидатів.

7 квітня у межах конкурсів на вакантні посади суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді відбулося тестування знань з історії української державності. Це — перший етап кваліфікаційних іспитів, повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Участь у тестуванні взяли 207 кандидатів. За результатами перевірки встановлено кодовані показники щодо 196 осіб.

З них:

- не набрали середній допустимий та прохідний бал – 2 особи;

- набрали середній допустимий та прохідний бал – 194 особи:

від 30 до 35 балів – 8 осіб;

від 36 до 39 балів – 100 осіб;

40 балів (максимально можливий) – 86 осіб.

До другого етапу кваліфікаційних іспитів (тестування когнітивних здібностей) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала (30 балів включно та більше).

Кодовані результати першого етапу кваліфікаційних іспитів:

