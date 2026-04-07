Конкурси до СОАС та СААС: результати тестування знань з історії української державності
7 квітня у межах конкурсів на вакантні посади суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді відбулося тестування знань з історії української державності. Це — перший етап кваліфікаційних іспитів, повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
Участь у тестуванні взяли 207 кандидатів. За результатами перевірки встановлено кодовані показники щодо 196 осіб.
З них:
- не набрали середній допустимий та прохідний бал – 2 особи;
- набрали середній допустимий та прохідний бал – 194 особи:
- від 30 до 35 балів – 8 осіб;
- від 36 до 39 балів – 100 осіб;
- 40 балів (максимально можливий) – 86 осіб.
До другого етапу кваліфікаційних іспитів (тестування когнітивних здібностей) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала (30 балів включно та більше).
Кодовані результати першого етапу кваліфікаційних іспитів:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.