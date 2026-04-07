Конкурсы в СОАС и СААС: результаты тестирования знаний по истории украинской государственности

Первый этап конкурса завершен — обнародованы кодированные результаты кандидатов.

Фото: ВККС

7 апреля в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде состоялось тестирование знаний по истории украинской государственности. Это — первый этап квалификационных экзаменов, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

В тестировании приняли участие 207 кандидатов. По результатам проверки установлены кодированные показатели относительно 196 лиц.

Из них:

- не набрали средний допустимый и проходной балл – 2 человека;

- набрали средний допустимый и проходной балл – 194 человека:

от 30 до 35 баллов – 8 человек;

от 36 до 39 баллов – 100 человек;

40 баллов (максимально возможный) – 86 человек.

Ко второму этапу квалификационных экзаменов (тестирование когнитивных способностей) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 75 процентов максимально возможного балла (30 баллов включительно и более).

Кодированные результаты первого этапа квалификационных экзаменов:

