  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС: результаты тестирования знаний по истории украинской государственности

16:02, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Первый этап конкурса завершен — обнародованы кодированные результаты кандидатов.
Фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 апреля в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде состоялось тестирование знаний по истории украинской государственности. Это — первый этап квалификационных экзаменов, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В тестировании приняли участие 207 кандидатов. По результатам проверки установлены кодированные показатели относительно 196 лиц.

Из них:

- не набрали средний допустимый и проходной балл – 2 человека;

- набрали средний допустимый и проходной балл – 194 человека:

  • от 30 до 35 баллов – 8 человек;
  • от 36 до 39 баллов – 100 человек;
  • 40 баллов (максимально возможный) – 86 человек.

Ко второму этапу квалификационных экзаменов (тестирование когнитивных способностей) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 75 процентов максимально возможного балла (30 баллов включительно и более).

Кодированные результаты первого этапа квалификационных экзаменов:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]