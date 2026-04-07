Україна демонструє високі результати у доброчесності судової влади — оцінка ОЕСР

16:56, 7 квітня 2026
Високий рівень доброчесності супроводжується зауваженнями до системи призначень на керівні посади як суддів, так і прокурорів.
Організація економічного співробітництва і розвитку оприлюднила Огляд антикорупції та доброчесності 2026, у якому Україна продемонструвала результати, що перевищують середні показники країн-членів організації за більшістю напрямів. Зокрема, й у сфері доброчесності судової влади.

Дослідження охоплює понад 60 держав — 37 членів ОЕСР і 25 країн-партнерів. Аналіз базується на Індикаторах публічної доброчесності та оцінює як нормативне регулювання, так і практичне впровадження антикорупційних стандартів, вказує НАЗК.

За оцінками організації, Україна виконує 97% критеріїв щодо нормативного регулювання у цій сфері та 92% — щодо практичного впровадження. Це один із найвищих показників серед понад 60 держав, включно з країнами-членами ОЕСР.

Окремо експерти відзначили високий рівень подання декларацій суддями, а також функціонування системи контролю доброчесності, яка забезпечує перевірку статків на основі ризик-орієнтованого підходу.

Водночас експерти звернули увагу, що процедура добору прокурорів є загалом конкурентною та прозорою, однак в частині призначення на керівні посади як суддів, так і прокурорів, вона не є повною мірою меритократичною.

Інші результати

Загалом Україна демонструє результати, що перевищують середні показники ОЕСР у більшості напрямів антикорупційної політики.

У межах стратегічної антикорупційної рамки Україна виконує 73% критеріїв регулювання та 80% — впровадження. Для порівняння, середній показник серед країн ОЕСР становить 38% і 32% відповідно.

У сфері лобіювання Україна забезпечує 80% виконання регуляторних вимог і 89% — практичної імплементації. Законодавство передбачає відкритість інформації про бенефіціарних власників і санкції за порушення правил, а Реєстр прозорості містить детальні дані про діяльність суб’єктів лобіювання.

У сфері політичних фінансів нормативна база України на 100% відповідає стандартам ОЕСР, тоді як рівень практичного виконання становить 71%. Політичні партії зобов’язані забезпечувати прозорість і звітування щодо фінансів.

У сфері конфлікту інтересів Україна має повну відповідність нормативним критеріям, а практичне виконання становить близько двох третин. ОЕСР відзначає ефективність системи електронного декларування.

Показники доброчесності органів прокуратури становлять 69% за регулюванням і 79% за впровадженням, що перевищує середні значення ОЕСР (66% і 52%).

У дисциплінарній системі державної служби Україна виконує 92% критеріїв щодо регулювання та 33% — щодо практики. Серед недоліків — відсутність електронної системи управління дисциплінарними справами.

