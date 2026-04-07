Украина демонстрирует высокие результаты в добропорядочности судебной власти — оценка ОЭСР

Высокий уровень добропорядочности сопровождается замечаниями к системе назначений на руководящие должности как судей, так и прокуроров.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала Обзор антикоррупции и добропорядочности 2026, в котором Украина продемонстрировала результаты, превышающие средние показатели стран-членов организации по большинству направлений. В частности, и в сфере добропорядочности судебной власти.

Исследование охватывает более 60 государств — 37 членов ОЭСР и 25 стран-партнеров. Анализ базируется на Индикаторах публичной добропорядочности и оценивает как нормативное регулирование, так и практическое внедрение антикоррупционных стандартов, указывает НАПК.

По оценкам организации, Украина выполняет 97% критериев по нормативному регулированию в этой сфере и 92% — по практическому внедрению. Это один из самых высоких показателей среди более чем 60 государств, включая страны-члены ОЭСР.

Отдельно эксперты отметили высокий уровень подачи деклараций судьями, а также функционирование системы контроля добропорядочности, которая обеспечивает проверку активов на основе риск-ориентированного подхода.

В то же время эксперты обратили внимание, что процедура отбора прокуроров в целом является конкурентной и прозрачной, однако в части назначения на руководящие должности как судей, так и прокуроров она не является в полной мере меритократической.

Другие результаты

В целом Украина демонстрирует результаты, превышающие средние показатели ОЭСР по большинству направлений антикоррупционной политики.

В рамках стратегической антикоррупционной рамки Украина выполняет 73% критериев регулирования и 80% — внедрения. Для сравнения, средний показатель среди стран ОЭСР составляет 38% и 32% соответственно.

В сфере лоббирования Украина обеспечивает 80% выполнения регуляторных требований и 89% — практической имплементации. Законодательство предусматривает открытость информации о бенефициарных владельцах и санкции за нарушение правил, а Реестр прозрачности содержит детальные данные о деятельности субъектов лоббирования.

В сфере политических финансов нормативная база Украины на 100% соответствует стандартам ОЭСР, тогда как уровень практического выполнения составляет 71%. Политические партии обязаны обеспечивать прозрачность и отчетность по финансам.

В сфере конфликта интересов Украина имеет полное соответствие нормативным критериям, а практическое выполнение составляет около двух третей. ОЭСР отмечает эффективность системы электронного декларирования.

Показатели добропорядочности органов прокуратуры составляют 69% по регулированию и 79% по внедрению, что превышает средние значения ОЭСР (66% и 52%).

В дисциплинарной системе государственной службы Украина выполняет 92% критериев по регулированию и 33% — по практике. Среди недостатков — отсутствие электронной системы управления дисциплинарными делами.

