$26 тисяч за «вирішення» земельного питання – судили ексголову Господарського суду Сумщини Коваленка

19:24, 7 квітня 2026
ВАКС визнав суддю винним у вимаганні понад 26 тисяч доларів хабаря за вирішення земельного питання та призначив покарання у вигляді 8,5 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: su.arbitr.gov.ua
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області, який нині обіймає посаду судді цього ж суду. Про це повідомили в САП, не називаючи прізвище судді, проте відомо, що ще в 2019 році ВРП відсторонила суддю господарського суду Сумської області Олександра Коваленка у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), частиною другою статті 15 (замах на вчинення злочину) та частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України, до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Його визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України — у вимаганні 26 600 доларів США від місцевого підприємця за вирішення земельного питання.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді строком на 3 роки та конфіскацією всього належного йому майна.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

суд суддя Суми ВАКС

