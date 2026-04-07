$26 тысяч за «решение» земельного вопроса — судили бывшего председателя Хозяйственного суда Сумской области Коваленко

19:24, 7 апреля 2026
ВАКС признал судью виновным в вымогательстве более 26 тысяч долларов взятки за решение земельного вопроса и назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему председателю Хозяйственного суда Сумской области, который в настоящее время занимает должность судьи этого же суда. Об этом сообщили в САП, не называя фамилии судьи, однако известно, что еще в 2019 году ВСП отстранила судью хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в связи с привлечением его к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), частью второй статьи 15 (покушение на совершение преступления) и частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины — в вымогательстве 26 600 долларов США у местного предпринимателя за решение земельного вопроса.

Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности судьи сроком на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

суд судья Сумы ВАКС

