$26 тысяч за «решение» земельного вопроса — судили бывшего председателя Хозяйственного суда Сумской области Коваленко

ВАКС признал судью виновным в вымогательстве более 26 тысяч долларов взятки за решение земельного вопроса и назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: su.arbitr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему председателю Хозяйственного суда Сумской области, который в настоящее время занимает должность судьи этого же суда. Об этом сообщили в САП, не называя фамилии судьи, однако известно, что еще в 2019 году ВСП отстранила судью хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в связи с привлечением его к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), частью второй статьи 15 (покушение на совершение преступления) и частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины — в вымогательстве 26 600 долларов США у местного предпринимателя за решение земельного вопроса.

Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности судьи сроком на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.