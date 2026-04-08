Пішла із життя суддя Берестинського райсуду Харківської області у відставці Людмила Болотова

Людмила Іванівна присвятила служінню Феміді понад 30 років.

Обірвалося життя судді у відставці Болотової Людмили Іванівни. Сумну звістку повідомив Берестинський районний суд Харківської області.

Служінню Феміді вона присвятила понад 30 років свого життя. Починаючи із травня 1984 року по жовтень 2016 року здійснювала правосуддя у Берестинському (Красноградському) районному суді Харківської області.

7 квітня 2026 року перестало битися серце досвідченої судді, шанованої на Берестинщині людини.

«Професіоналізм та людяність Людмили Іванівни назавжди залишаться у пам’яті та серцях колег, усіх, хто мав честь з нею працювати», — наголошує колектив суду.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Людмили Іванівни.

