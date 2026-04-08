Ушла из жизни судья Берестинского райсуда Харьковской области в отставке Людмила Болотова

Людмила Ивановна посвятила служению Фемиде более 30 лет.

Оборвалась жизнь судьи в отставке Болотовой Людмилы Ивановны. Печальную весть сообщил Берестинский районный суд Харьковской области.

Служению Фемиде она посвятила более 30 лет своей жизни. Начиная с мая 1984 года по октябрь 2016 года осуществляла правосудие в Берестинском (Красноградском) районном суде Харьковской области.

7 апреля 2026 года перестало биться сердце опытной судьи, уважаемого на Берестинщине человека.

«Профессионализм и человечность Людмилы Ивановны навсегда останутся в памяти и сердцах коллег, всех, кто имел честь с ней работать», — подчеркивает коллектив суда.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.

