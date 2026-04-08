Ушла из жизни судья Берестинского райсуда Харьковской области в отставке Людмила Болотова

15:31, 8 апреля 2026
Людмила Ивановна посвятила служению Фемиде более 30 лет.
Оборвалась жизнь судьи в отставке Болотовой Людмилы Ивановны. Печальную весть сообщил Берестинский районный суд Харьковской области.

Служению Фемиде она посвятила более 30 лет своей жизни. Начиная с мая 1984 года по октябрь 2016 года осуществляла правосудие в Берестинском (Красноградском) районном суде Харьковской области.

7 апреля 2026 года перестало биться сердце опытной судьи, уважаемого на Берестинщине человека.

«Профессионализм и человечность Людмилы Ивановны навсегда останутся в памяти и сердцах коллег, всех, кто имел честь с ней работать», — подчеркивает коллектив суда.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

