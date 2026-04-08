Конкурс до Харківського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 7 квітня Комісією ухвалено такі рішення:

Лисиченко Світлана Миколаївна - відкладено

Дюміна Наталія Олександрівна - 686,9 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Зінченко Олексій Володимирович - 685,6 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Єрмак Наталія Валентинівна - зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до отримання результатів перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції. Повідомити НАЗК про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею законодавства у сфері запобігання корупції

Загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.