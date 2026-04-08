Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 7 апреля Комиссией приняты следующие решения:

Лисиченко Светлана Николаевна — отложено;

Дюмина Наталья Александровна — 686,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Зинченко Алексей Владимирович — 685,6 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Ермак Наталья Валентиновна — приостановлено проведение квалификационного оценивания до получения результатов проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Сообщить НАЗК об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей законодательства в сфере предотвращения коррупции.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 2 кандидатов приостановлено проведение квалификационного оценивания.

