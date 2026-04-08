  1. Суд инфо

Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

18:31, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания 7 апреля Комиссией приняты следующие решения:

Лисиченко Светлана Николаевна — отложено;

Дюмина Наталья Александровна — 686,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Зинченко Алексей Владимирович — 685,6 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Ермак Наталья Валентиновна — приостановлено проведение квалификационного оценивания до получения результатов проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Сообщить НАЗК об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей законодательства в сфере предотвращения коррупции.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 2 кандидатов приостановлено проведение квалификационного оценивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]