Конкурс до Львівського та Одеського апеляційних судів: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

19:52, 8 квітня 2026
Комісія оцінила кандидатів: частина підтвердила відповідність, співбесіди тривають.
Конкурс до Львівського та Одеського апеляційних судів: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
Фото: ВККС
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності одного кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді та одного кандидата – в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Костюк Уляна Ігорівна підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді.

В Одеському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Барвенко Віталій Костянтинович.

Загалом проведено співбесіди з 24 кандидатами до Львівського апеляційного суду: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 – не підтвердили, з 3 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Одеського апеляційного суду співбесіди проведені з 47 кандидатами: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 14 кандидатів – не підтвердили, з 17 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

