Конкурс в Львовский и Одесский апелляционные суды: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Комиссия оценила кандидатов: часть подтвердила соответствие, собеседования продолжаются.

Фото: ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Львовском апелляционном суде и одного кандидата — в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Костюк Уляна Игоревна подтвердила способность осуществлять правосудие в Львовском апелляционном суде.

В Одесском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Барвенко Виталий Константинович.

В целом проведены собеседования с 24 кандидатами в Львовский апелляционный суд: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 — не подтвердили, с 3 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

В Одесский апелляционный суд собеседования проведены с 47 кандидатами: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 14 кандидатов — не подтвердили, с 17 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

