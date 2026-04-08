Суддю Олега Івінського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Подільського міськрайонного суду Одеської області Олега Івінського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 8 квітня 2026 року, суддю Олега Івінського відсторонено від здійснення правосуддя.

У Вищій раді правосуддя пояснили, що якщо орган, який розглядає дисциплінарні справи суддів, ухвалює рішення застосувати до судді стягнення у вигляді подання про звільнення, такий суддя автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя. Це відбувається до того моменту, поки Вища рада правосуддя не ухвалить остаточне рішення про його звільнення.

При цьому окреме рішення Вищої ради правосуддя для відсторонення не потрібне — суддя вважається відстороненим автоматично.

Відсторонення діє до того часу, поки Вища рада правосуддя не ухвалить рішення про звільнення судді з посади або не скасує рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.