Судья Олег Ивинский временно отстранен от осуществления правосудия
Судью Подольского горрайонного суда Одесской области Олега Ивинского временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.
Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», с учетом решения, принятого Второй дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 8 апреля 2026 года, судья Олег Ивинский отстранен от осуществления правосудия.
В Высшем совете правосудия пояснили, что если орган, рассматривающий дисциплинарные дела судей, принимает решение применить к судье дисциплинарное взыскание в виде представления о его увольнении, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия. Это действует до момента, пока Высший совет правосудия не примет окончательное решение о его увольнении.
При этом отдельное решение Высшего совета правосудия для отстранения не требуется — судья считается отстраненным автоматически.
Отстранение действует до тех пор, пока Высший совет правосудия не примет решение об увольнении судьи с должности или не отменит решение дисциплинарной палаты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.