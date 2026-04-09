  1. Суд інфо

ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 5 судів

16:18, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія розгляне подання щодо тимчасового переведення суддів для здійснення правосуддя.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 5 судів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, до розгляду в засіданні ВККС призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Балаклійського районного суду Харківської області – 2 суддів;
  • до Деснянського районного суду міста Чернігова – 1 судді;
  • до Індустріального районного суду міста Харкова – 2 суддів;
  • до Новоселицького районного суду Чернівецької області – 1 судді;
  • до Одеського апеляційного суду – 7 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 6 травня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Відповідно до частини першої статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

Із Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]