ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в 5 судов
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в 5 судов.
Так, к рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:
- в Балаклейский районный суд Харьковской области – 2 судей;
- в Деснянский районный суд города Чернигова – 1 судьи;
- в Индустриальный районный суд города Харькова – 2 судей;
- в Новоселицкий районный суд Черновицкой области – 1 судьи;
- в Одесский апелляционный суд – 7 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 6 мая 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
В соответствии с частью первой статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому добавить:
- справку в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке);
- другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов – 7 дней со дня обнародования этого объявления.
Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
- электронный адрес: [email protected].
Время для личной подачи документов:
- с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
- в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.
Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.
Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.
С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.