ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в 5 судов

16:18, 9 апреля 2026
Комиссия рассмотрит представление о временном переводе судей для осуществления правосудия.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в 5 судов.

Так, к рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

  • в Балаклейский районный суд Харьковской области – 2 судей;
  • в Деснянский районный суд города Чернигова – 1 судьи;
  • в Индустриальный районный суд города Харькова – 2 судей;
  • в Новоселицкий районный суд Черновицкой области – 1 судьи;
  • в Одесский апелляционный суд – 7 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 6 мая 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому добавить:

  • справку в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке);
  • другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

  • с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по ссылке.

