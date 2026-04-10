При РСУ створили робочу групу з питань доступу ветеранів війни та членів їхніх сімей до правосуддя

У РСУ заявили, що створення робочої групи зумовлено необхідністю напрацювання системних рішень щодо забезпечення прав ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Розпорядженням Голови Ради суддів України Віталія Саліхова утворено робочу групу з питань забезпечення доступу ветеранів війни та членів їхніх сімей до правосуддя. Про це повідомила РСУ.

До складу робочої групи, яку очолюватиме секретар Ради суддів України Тетяна Гребенюк, увійшли судді різних інстанцій, у тому числі Верховного Суду, які мають досвід розгляду справ за участю ветеранів, а також є учасниками бойових дій. До роботи групи також долучено представника Міністерства у справах ветеранів України - заступника Міністра Фархада Фархадова.

«Створення робочої групи зумовлено необхідністю напрацювання системних рішень щодо забезпечення прав ветеранів війни та членів їхніх сімей», - заявили в РСУ.

