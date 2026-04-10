При РСУ создали рабочую группу по вопросам доступа ветеранов войны и членов их семей к правосудию

09:24, 10 апреля 2026
В РСУ заявили, что создание рабочей группы обусловлено необходимостью выработки системных решений по обеспечению прав ветеранов войны и членов их семей.
Распоряжением председателя Совета судей Украины (РСУ) Виталия Салихова создана рабочая группа по вопросам обеспечения доступа ветеранов войны и членов их семей к правосудию. Об этом сообщила РСУ.

В состав рабочей группы, которую будет возглавлять секретарь Совета судей Украины Татьяна Гребенюк, вошли судьи различных инстанций, в том числе Верховного Суда, имеющие опыт рассмотрения дел с участием ветеранов, а также являющиеся участниками боевых действий. К работе группы также привлечен представитель Министерства по делам ветеранов Украины — заместитель Министра Фархад Фархадов.

«Создание рабочей группы обусловлено необходимостью выработки системных решений по обеспечению прав ветеранов войны и членов их семей», — заявили в РСУ.

