Конкурс до ВАКС: 22 кандидати візьмуть участь засіданнях ВККС у складі колегії

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 24 квітня розпочинає проведення засідань у межах конкурсу до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Про це інформує ВККС.

Комісією у складі колегії розглядатимуться питання «Про встановлення результатів спеціальної перевірки, дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25».

Заплановано участь 22 кандидатів.

Засідання проводитимуться за таким орієнтовним графіком:

24 квітня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Піки Миколи Євгеновича,

Троян Тетяни Євгенівни,

Певної Ольги Сергіївни,

Скреклі Лесі Іванівни,

Хамходери Олега Петровича.

1 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Ретинської Юлії Ігорівни,

Дудченка Олександра Юрійовича,

Дорошенко Наталії Олексіївни

Коваленка Дениса Сергійовича,

Смаль Інни Анатоліївни,

Корягіна Віталія Олексійовича.

8 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Кухти Владислава Олександровича,

Діденка Євгена Володимировича,

Яциніної Марти-Марії Сергіївни,

Рубащенка Миколи Анатолійовича,

Антипенка Віктора Павловича,

Тесленко Ірини Олександрівни.

15 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Чайкіна Ігоря Борисовича,

Мовчан Наталі Володимирівни,

Сікори Катерини Олександрівни,

Гуцал Оксани Петрівни,

Танасевич Олени Віталіївни.

Про визначену дату, час та місце проведення засідання кандидатів ВККС повідомить додатково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.