Конкурс до ВАКС: 22 кандидати візьмуть участь засіданнях ВККС у складі колегії

12:53, 10 квітня 2026
Про визначену дату, час та місце проведення засідання кандидатів ВККС повідомить додатково.
Конкурс до ВАКС: 22 кандидати візьмуть участь засіданнях ВККС у складі колегії
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 24 квітня розпочинає проведення засідань у межах конкурсу до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Про це інформує ВККС.

Комісією у складі колегії розглядатимуться питання «Про встановлення результатів спеціальної перевірки, дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25».

Заплановано участь 22 кандидатів.

Засідання проводитимуться за таким орієнтовним графіком:

24 квітня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Піки Миколи Євгеновича,

Троян Тетяни Євгенівни,

Певної Ольги Сергіївни,

Скреклі Лесі Іванівни,

Хамходери Олега Петровича.

1 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Ретинської Юлії Ігорівни,

Дудченка Олександра Юрійовича,

Дорошенко Наталії Олексіївни

Коваленка Дениса Сергійовича,

Смаль Інни Анатоліївни,

Корягіна Віталія Олексійовича.

8 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Кухти Владислава Олександровича,

Діденка Євгена Володимировича,

Яциніної Марти-Марії Сергіївни,

Рубащенка Миколи Анатолійовича,

Антипенка Віктора Павловича,

Тесленко Ірини Олександрівни.

 15 травня 2026 року розглядатимуться кандидатури:

Чайкіна Ігоря Борисовича,

Мовчан Наталі Володимирівни,

Сікори Катерини Олександрівни,

Гуцал Оксани Петрівни,

Танасевич Олени Віталіївни.

Про визначену дату, час та місце проведення засідання кандидатів ВККС повідомить додатково.

