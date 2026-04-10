Конкурс в ВАКС: 22 кандидата примут участие в заседаниях ВККС в составе коллегии

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 24 апреля начинает проведение заседаний в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату. Об этом информирует ВККС.

Комиссией в составе коллегии будут рассматриваться вопросы «Об установлении результатов специальной проверки, исследовании досье, проведении собеседования и определении результатов квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 03 июня 2025 года № 112/зп-25».

Запланировано участие 22 кандидатов.

Заседания будут проводиться по следующему ориентировочному графику:

24 апреля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Пики Николая Евгеньевича,

Троян Татьяны Евгеньевны,

Певной Ольги Сергеевны,

Скрекли Леси Ивановны,

Хамходеры Олега Петровича.

1 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Ретинской Юлии Игоревны,

Дудченко Александра Юрьевича,

Дорошенко Натальи Алексеевны,

Коваленко Дениса Сергеевича,

Смаль Инны Анатольевны,

Корягина Виталия Алексеевича.

8 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Кухты Владислава Александровича,

Диденко Евгения Владимировича,

Яцининой Марты-Марии Сергеевны,

Рубащенко Николая Анатольевича,

Антипенко Виктора Павловича,

Тесленко Ирины Александровны.

15 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:

Чайкина Игоря Борисовича,

Мовчан Натальи Владимировны,

Сикоры Екатерины Александровны,

Гуцал Оксаны Петровны,

Танасевич Елены Витальевны.

О дате, времени и месте проведения заседаний кандидатов ВККС сообщит дополнительно.

