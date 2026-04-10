Конкурс в ВАКС: 22 кандидата примут участие в заседаниях ВККС в составе коллегии
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 24 апреля начинает проведение заседаний в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату. Об этом информирует ВККС.
Комиссией в составе коллегии будут рассматриваться вопросы «Об установлении результатов специальной проверки, исследовании досье, проведении собеседования и определении результатов квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 03 июня 2025 года № 112/зп-25».
Запланировано участие 22 кандидатов.
Заседания будут проводиться по следующему ориентировочному графику:
24 апреля 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
Пики Николая Евгеньевича,
Троян Татьяны Евгеньевны,
Певной Ольги Сергеевны,
Скрекли Леси Ивановны,
Хамходеры Олега Петровича.
1 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
Ретинской Юлии Игоревны,
Дудченко Александра Юрьевича,
Дорошенко Натальи Алексеевны,
Коваленко Дениса Сергеевича,
Смаль Инны Анатольевны,
Корягина Виталия Алексеевича.
8 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
Кухты Владислава Александровича,
Диденко Евгения Владимировича,
Яцининой Марты-Марии Сергеевны,
Рубащенко Николая Анатольевича,
Антипенко Виктора Павловича,
Тесленко Ирины Александровны.
15 мая 2026 года будут рассматриваться кандидатуры:
Чайкина Игоря Борисовича,
Мовчан Натальи Владимировны,
Сикоры Екатерины Александровны,
Гуцал Оксаны Петровны,
Танасевич Елены Витальевны.
О дате, времени и месте проведения заседаний кандидатов ВККС сообщит дополнительно.
