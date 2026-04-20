ВККС внесе подання про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Наталії Добрівської

Комісія визнала суддю такою, що не відповідає займаній посаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про відповідність судді місцевого суду Наталії Добрівської займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення, суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Добрівську Наталію Анатоліївну визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Також ВККС внесе подання до Вищої ради правосуддя щодо звільнення судді із займаної посади.

