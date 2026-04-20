ВККС внесет представление об увольнении судьи Окружного админсуда Киева Натальи Добривской

17:40, 20 апреля 2026
Комиссия признала судью такой, что не соответствует занимаемой должности.
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судьи местного суда Натальи Добривской занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией принято решение, судью Окружного административного суда города Киева Добривскую Наталью Анатольевну признано такой, что не соответствует занимаемой должности.

Также ВККС внесет представление в Высший совет правосудия о увольнении судьи с занимаемой должности.

судья ВККС ОАСК увольнение Высшая квалификационная комиссия судей Украины ВСП

