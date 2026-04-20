Конкурс до апеляційних загальних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

19:28, 20 квітня 2026
Ірина Березовська підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді, а в Одеському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердили Григорій Шабрацький та Ілля Бут.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності одного кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді та трьох кандидатів – в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 20 квітня Березовська Ірина Валеріївна підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Харківському  апеляційному суді.

В Одеському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердили Шабрацький Григорій Олексійович та Бут Ілля Олександрович. Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді Жовтан Петро Валерійович.

Загалом проведено співбесіди з 16 кандидатами до Харківського апеляційного суду: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

До Одеського апеляційного суду співбесіди проведені з 48 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 15 кандидатів – не підтвердили, з 15 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

