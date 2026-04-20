Конкурс в апелляционные общие суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

19:28, 20 апреля 2026
Ирина Березовская подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде, а в Одесском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердили Григорий Шабрацкий и Илья Бут.
В заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде и трех кандидатов — в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 20 апреля:

Березовская Ирина Валериевна подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

В Одесском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердили Шабрацкий Григорий Алексеевич и Бут Илья Александрович.

Не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде Жовтан Петр Валериевич.

 В общей сложности проведены собеседования с 16 кандидатами в Харьковский апелляционный суд: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Относительно 2 кандидатов остановлено проведение квалификационного оценивания.

В Одесский апелляционный суд собеседования проведены с 48 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 15 кандидатов – не подтвердили, с 15 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

суд судья ВККС

