Конкурс в апелляционные общие суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Ирина Березовская подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде, а в Одесском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердили Григорий Шабрацкий и Илья Бут.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности одного кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде и трех кандидатов — в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 20 апреля:

Березовская Ирина Валериевна подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

В Одесском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердили Шабрацкий Григорий Алексеевич и Бут Илья Александрович.

Не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде Жовтан Петр Валериевич.

В общей сложности проведены собеседования с 16 кандидатами в Харьковский апелляционный суд: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Относительно 2 кандидатов остановлено проведение квалификационного оценивания.

В Одесский апелляционный суд собеседования проведены с 48 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 15 кандидатов – не подтвердили, с 15 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.