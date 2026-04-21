ВРП звільнила суддю Чуднівського райсуду Житомирської області Максима Леська

14:50, 21 квітня 2026
Максима Леська звільнено з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Вища рада правосуддя звільнила суддю Чуднівського районного суду Житомирської області Максима Леська за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Суддю звільнено з посади на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Чуднівського районного суду Житомирської області Леська Максима Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

