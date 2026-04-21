ВСП уволил судью Чудновского районного суда Житомирской области Максима Леська

Максима Леська уволили с должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия уволил судью Чудновского районного суда Житомирской области Максима Леська за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Судью уволили с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Чудновского районного суда Житомирской области Леська Максима Александровича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.