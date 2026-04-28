Конкурс до СОАС та СААС: оприлюднили кодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 28 квітня стосовно 111 учасників проводилося тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді. 1 (один) кандидат не з’явився для складання тестування.

Встановлено кодовані результати тестування стосовно 110 осіб:

1) не набрали прохідний бал – 8 осіб;

2) набрали прохідний бал – 102 особи:

від 115 до 129 балів – 27 осіб;

від 130 до 139 балів – 29 осіб;

від 140 до 149 балів – 44 особи;

150 балів (максимально можливий) – 2 особи.

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала (112,5 балів включно та більше).

Кодовані результати третього етапу кваліфікаційного іспиту:

