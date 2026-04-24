Конкурс до СОАС та СААС: оприлюднили графік тестування загальних знань у сфері права та знань

Тривалість тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 150 хвилин.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила графік тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду та Спеціалізованого окружного адміністративного суду.

«У разі невідповідності прізвища учасника в зазначених графіках, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на тестування документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у Комісії.

Максимальний бал – 150. Учасник тестування вважається таким, що не склав іспиту, зокрема, у разі набрання менше 75 відсотків максимально можливого бала за складання тестування (менше 112,5 бала).

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) допускаються учасники, які набрали бал не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.

Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

Упродовж тестування уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його проведення та порядок переміщення в приміщенні. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

Розклад дня (27 та 28 квітня 2026 року) проведення тестування:

10 год 00 хв – запрошення учасників до приміщення складання тестування;

10 год 00 хв – 11 год 00 хв – реєстрація учасників;

11 год 05 хв – 11 год 15 хв. оголошення правил складання тестування та інструктаж щодо роботи в інформаційній системі, яка використовується для цілей іспиту;

11 год 15 хв – 13 год 45 хв – складання тестування;

13 год 45 хв – 14 год 00 хв – фіксація результатів тестування.

Перед входом до приміщення для складання тестування учаснику необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Учаснику необхідно пред’явити паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

