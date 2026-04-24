Конкурс в СОАС и СААС: опубликован график тестирования общих знаний в сфере права и знаний

14:50, 24 апреля 2026
Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала график тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Специализированного апелляционного административного суда и Специализированного окружного административного суда.

«В случае несоответствия фамилии участника в указанных графиках, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно уведомить Комиссию по телефону (044) 233-63-85 и взять на тестирование документ, подтверждающий соответствующее изменение», — заявили в Комиссии.

Продолжительность тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда — 150 минут.

Максимальный балл — 150. Участник тестирования считается не сдавшим экзамен, в частности, в случае набора менее 75 процентов максимально возможного балла за прохождение тестирования (менее 112,5 балла).

К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 75 процентов максимально возможного балла.

Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Проведение тестирования будут обеспечивать уполномоченные представители.

В ходе тестирования уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его проведения и порядке перемещения в помещении. Просим внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям.

Расписание дня (27 и 28 апреля 2026 года) проведения тестирования:

10 ч 00 мин — приглашение участников в помещение для сдачи тестирования;

10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин — регистрация участников;

11 ч 05 мин — 11 ч 15 мин — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

11 ч 15 мин — 13 ч 45 мин — сдача тестирования;

13 ч 45 мин — 14 ч 00 мин — фиксация результатов тестирования.

Перед входом в помещение для сдачи тестирования участнику необходимо выключить мобильный телефон и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Участнику необходимо предъявить паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

 

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

