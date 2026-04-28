Конкурс в СОАС и СААС: обнародованы кодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний

15:22, 28 апреля 2026
102 из 110 человек набрали проходной балл.
Фото: vkksu.gov.ua
Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 28 апреля в отношении 111 участников проводилось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Специализированного окружного административного суда в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде. 1 (один) кандидат не явился для прохождения тестирования.

Установлены кодированные результаты тестирования в отношении 110 человек:

- не набрали проходной балл – 8 человек;

- набрали проходной балл – 102 человека:

  • от 115 до 129 баллов – 27 человек;
  • от 130 до 139 баллов – 29 человек;
  • от 140 до 149 баллов – 44 человека;
  • 150 баллов (максимально возможный) – 2 человека.

К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 75 процентов максимально возможного балла (112,5 балла включительно и более).

Кодированные результаты третьего этапа квалификационного экзамена:

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

