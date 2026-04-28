Конкурс в СОАС и СААС: обнародованы кодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 28 апреля в отношении 111 участников проводилось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Специализированного окружного административного суда в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде. 1 (один) кандидат не явился для прохождения тестирования.

Установлены кодированные результаты тестирования в отношении 110 человек:

- не набрали проходной балл – 8 человек;

- набрали проходной балл – 102 человека:

от 115 до 129 баллов – 27 человек;

от 130 до 139 баллов – 29 человек;

от 140 до 149 баллов – 44 человека;

150 баллов (максимально возможный) – 2 человека.

К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 75 процентов максимально возможного балла (112,5 балла включительно и более).

Кодированные результаты третьего этапа квалификационного экзамена:

